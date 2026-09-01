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Царьград

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Москвич оштрафован на 20 тыс. рублей за спрыгивание на рельсы метро

Москвич оштрафован на 20 тыс. рублей за спрыгивание на рельсы метро

На станции "Университет Дружбы Народов" в Москве 39-летний мужчина спрыгнул на рельсы, пытаясь достать уроненный наушник.

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