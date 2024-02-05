Посол в Гааге Тарабрин исключил возможность нападения РФ на Европу

О нападении Вооруженных сил Российской Федерации на европейские государства не может быть и речи. С таким заявлением выступил глава дипмиссии РФ в Нидерландах и постоянный представитель страны при ОЗХО Владимир Тарабрин.
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