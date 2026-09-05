Военный эксперт Юрий Кнутов: Сбивать пассажирские самолеты — это вообще акт международного терроризма

Покушения на людей в мирных российских городах приводят к ударам по центрам принятия решений. Взрыв в главном офисе СБУ означает, что терпение России закончилось, и военным отдан приказ на удары по украинским центрам принятия решений.
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макуха
А что, тут все не знают, что хохляндия - страна-террорист ? Другое дело, что нет у нас у власти политической воли это признать.