Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

559 837 подписчиков

Военный эксперт Юрий Кнутов: Сбивать пассажирские самолеты — это вообще акт международного терроризма

Военный эксперт Юрий Кнутов: Сбивать пассажирские самолеты — это вообще акт международного терроризма

Покушения на людей в мирных российских городах приводят к ударам по центрам принятия решений. Взрыв в главном офисе СБУ означает, что терпение России закончилось, и военным отдан приказ на удары по украинским центрам принятия решений.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя