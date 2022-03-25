Царьград

2 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Поражает взгляд Медведева куда-то вдаль на всех фото."Никто не хочет, ...
  • Андрей Баканин
    Что значит "будут выглядеть абсурдно"? Они и так абсурдны с точки зрения здравого смысла и экономической целесообразн...Путин заставил За...
  • Vitalich
    На время проведения спецоперации внести в К РФ поправки - ВМН к саботажникам, спекулянтам, изменникам Родины, трусам,...ФАС завела дело н...

В Челябинске квитанции на оплату услуг ЖКХ подорожают в 5 раз

В Челябинске квитанции на оплату услуг ЖКХ подорожают в 5 раз

После того, как офисная бумага за минувшую неделю взлетела в цене в пять раз, в рерурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях схватились за голову: на чем печатать квитанции на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг? Где деньги взять Бывший генеральный директор челябинской "управляйки" ДЕЗ Калининского района Никита Алёшкин в соцсети Фейсбук перечисляет вопросы, на которые нет ответа: Сколько сейчас будет стоить печать одной квитанции на листе формата А4? Сколько денег ежемесячно будет тратить УК на эту печать и в какую графу заносить эти расходы? Почему, наконец, не решить вопрос с частичным переходом на электронные квитанции по заявлению собственника?.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх