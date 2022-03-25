В Челябинске квитанции на оплату услуг ЖКХ подорожают в 5 раз

После того, как офисная бумага за минувшую неделю взлетела в цене в пять раз, в рерурсоснабжающих организациях и управляющих компаниях схватились за голову: на чем печатать квитанции на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг? Где деньги взять Бывший генеральный директор челябинской "управляйки" ДЕЗ Калининского района Никита Алёшкин в соцсети Фейсбук перечисляет вопросы, на которые нет ответа: Сколько сейчас будет стоить печать одной квитанции на листе формата А4? Сколько денег ежемесячно будет тратить УК на эту печать и в какую графу заносить эти расходы? Почему, наконец, не решить вопрос с частичным переходом на электронные квитанции по заявлению собственника?.