Ванилла SU
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ванилла SU

247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    сначала сама с собой поспорь!🤣🤣Спорим, что такой...
  • Анатолий Страшко
    Автор, Вам бы лучше опубликовать завещание евреям этого хитрого учёного. Спросите любого учёного сейчас,- за что полу...Две заметки, напи...
  • Владимир Елкин
    Проституция была, есть и будет! Во-первых, потому, что это востребовано и мужчинами, и женщинами! Во-вторых: те, кто ...В народе бытует м...

Соусы и заправки — идеальное средство, чтобы придать изысканности вашим блюдам.

Соусы и заправки — идеальное средство, чтобы придать изысканности вашим блюдам.

Песто из кинзы Ингредиенты: 2 стакана кинзы, без крупных веточек ½ стакана бланшированного миндаля ¼ стакана нарезанного красного лука ½ чайной ложки нарезанного перца серрано, удалить семена 1 чайная ложка соли ¼ стакана оливкового масла Способ приготовления: Смешайте в блендере кориандр, миндаль, лук, перец чили и соль до однородной массы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх