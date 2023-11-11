Соусы и заправки — идеальное средство, чтобы придать изысканности вашим блюдам.

Песто из кинзы Ингредиенты: 2 стакана кинзы, без крупных веточек ½ стакана бланшированного миндаля ¼ стакана нарезанного красного лука ½ чайной ложки нарезанного перца серрано, удалить семена 1 чайная ложка соли ¼ стакана оливкового масла Способ приготовления: Смешайте в блендере кориандр, миндаль, лук, перец чили и соль до однородной массы.
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