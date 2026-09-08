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Регулярная мойка и обработка сколов снижают риск коррозии автомобиля

Регулярная мойка и обработка сколов снижают риск коррозии автомобиля

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин сообщил, что защитить автомобиль от дорожных реагентов помогают мойка, обработка сколов и антикоррозийные составы, пишет RT .

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