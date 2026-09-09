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Флик о 5:1 с «Фейеноордом»: «Приятно видеть таких Рафинью и Ямаля. Но у «Барселоны» еще есть что улучшить»

Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «Фейеноордом» (5:1) в Лиге чемпионов. «Очень приятно видеть таких Рафинью и Ламина.

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