"Вырезали целые народы". В России пролили свет на зверства бандеровцев

Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре КиеваМассовые убийства и геноцид — Тверской райсуд Москвы признал нескольких украинских националистов, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистов в военных преступлениях и преступлениях против человечности.