"Вырезали целые народы". В России пролили свет на зверства бандеровцев

Участники традиционного ежегодного факельного шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры в центре КиеваМассовые убийства и геноцид — Тверской райсуд Москвы признал нескольких украинских националистов, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистов в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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