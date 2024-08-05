Axios: Блинкен предупредил об угрозе атаки Ирана на Израиль 5 августа

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил коллег из стран G7 что Иран и шиитское ливанское движение «Хезболла» могут в ближайшее время атаковать Израиль, сообщил, ссылаясь на дипломатические источники, 5 августа американский новостной портал Axios.
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