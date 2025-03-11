❗️До 20 выросло число пострадавших после массированной атаки беспилотников ВСУ в подмосковных Видном, Раменском и Домодедово, пишет Mash.
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❗️До 20 выросло число пострадавших после массированной атаки беспилотников ВСУ в подмосковных Видном, Раменском и Домодедово, пишет Mash.
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