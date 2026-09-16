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After Ed Sheeran Claimed He Doesn’t Use His “Professional Platform For Politics,” People Came Through With Some Pretty Damning Receipts

After Ed Sheeran Claimed He Doesn’t Use His “Professional Platform For Politics,” People Came Through With Some Pretty Damning Receipts

In 2022, Ed said of his decision to perform at a fundraiser for Ukraine, “Everyone kind of just wants to do their part…It just so happens musicians can do something, and it’s nice to do something that’s gonna raise awareness and raise money.

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