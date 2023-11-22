ЦИК утвердил перечень документов для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. В Центизбиркоме РФ утвердили перечень документов, которые должны представить в ЦИК кандидаты, партии и их уполномоченные представители на этапах выдвижения и регистрации на выборах президента.
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