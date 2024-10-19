Льюис Хэмилтон: Я шел с улучшением на 0,4 секунды и претендовал на поул

Льюис Хэмилтон: Я шел с улучшением на 0,4 секунды и претендовал на поулLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что мог завоевать поул в спринт-квалификации Гран При США, если бы жёлтые флаги не испортили ему круг.