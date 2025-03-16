Врач рассказала о возможных последствиях гормонального сбоя

Малейший гормональный сбой может серьезно навредить здоровью. О том, какие болезни может спровоцировать дисбаланс, «Известиям» 16 марта рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
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