Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями флота. «Громкие звуки в городе — это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия», — написал он в Telegram.
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