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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромащенко о 2:1 с «Волгарем»: «Что‑то получалось у «Ахмата» хуже, что‑то лучше, но на сегодня главное — результат» 

Игра прошла в рамках Пути регионов. «Мы довольны результатом. Игра получилось тяжелой, но это обычная практика в кубковых матчах.

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