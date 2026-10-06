ФАС выявила картель поставщиков хлеба в больницы и школы Воронежской области

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) Российской Федерации возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Хлебозавода № 7 и АО «Тобус» по факту создания картеля при поставках хлеба и хлебобулочных изделий в медицинские и соцучреждения, школы и детские сады Воронежской области.
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