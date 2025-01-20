Jetour объявляет стоимость T2 с автоматической коробкой передач

Jetour объявляет стоимость модели T2 в комплектации Discovery. Новая версия модели с автоматической коробкой передач и повышенным уровнем комфорта будет доступна российским покупателям по цене 4 449 000 рублей.
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