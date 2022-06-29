Экономист объяснила, кому из пенсионеров положена 25-процентная надбавка

Ряд категорий российских пенсионеров может получить к пенсионным выплатам 25-процентную надбавку. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает "Царьград".