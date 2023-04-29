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В Китае заявили о колоссальном ударе по однополярной экономике из-за санкций США против РФ

В Китае заявили о колоссальном ударе по однополярной экономике из-за санкций США против РФ

Соединенные Штаты в стремлении нанести урон России ввели огромное количество санкций, но лишь нанесли колоссальный удар по однополярному экономическому порядка, заявил профессор международных отношений Фуданьского университета в Шанхае Чжан Вэйвэй.

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