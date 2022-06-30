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11 вещей, которые в России пока еще лучше, чем в США

11 вещей, которые в России пока еще лучше, чем в США

Наш редакционный эксперт по оптимизму составил список, от которого гордость встает дыбом на голове! Цена на бензинЭто главное, чем гордится наше телевидение и вся Россия заодно! В США сейчас ценники бензоколонок переживают период расколбаса и хаоса.

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