«Реал» находится в решающих стадиях переговоров по Исайе Кординье и Джонатану Мотли

С клубом связывают имена форварда Джонатана Мотли и защитника Исайи Кординье. По словам источников, испанский клуб предложил «Виртусу» 500 тысяч евро за трансфер Кординье, обговорил условия с агентством баскетболиста и ожидает окончательной отмашки от итальянской команды (Алессандро Луиджи Магги).