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Bloomberg: поражение на местных выборах в ФРГ стало тяжелым ударом для Шольца

Bloomberg: поражение на местных выборах в ФРГ стало тяжелым ударом для Шольца

Поражение правящей в Германии политической коалиции в главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии, где весомую популярность приобрела правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), стало ударом для главы немецкого кабмина.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Последователь Горбачева. Немецкая версия .
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14 час.
Дмитрий Гурин
Интересно, а чего они еще ждали? лавровые венки на шеи? Ну это они получили, вот только вместо своих партийных цветов на ленточках почему то черные.....
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13 час.

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