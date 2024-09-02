Bloomberg: поражение на местных выборах в ФРГ стало тяжелым ударом для Шольца

Поражение правящей в Германии политической коалиции в главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии, где весомую популярность приобрела правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), стало ударом для главы немецкого кабмина.
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