Мультиварка ENERGY EN-258 в Донецке - 3 900 руб

Гарантия год, Насчет доставки уточняйте, Все вопросы по телефону Объем 5 л Чаша с антипригарным покрытием Отложенный старт Поддержание температуры Автоматическое отключение системы при перегреве LED дисплей В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка 6 программ приготовления Мощность 900 Вт .