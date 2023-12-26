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Кто в лес, кто в магазин: какую елку выбрать? Рассказывает эксперт Пермского Политеха

Кто в лес, кто в магазин: какую елку выбрать? Рассказывает эксперт Пермского Политеха

﻿﻿Фото: freepik До Нового года меньше двух недель – пора украшать елку. Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета Мария Комбарова рассказала, можно ли получить елку без уплаты штрафа, может ли неправильно спиленное дерево уничтожить лес, как выбрать натуральную ель и что экологичнее – настоящее дерево или искусственное.

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