© Источник РСПП В Москве стартовала деловая программа форума «Общественный транспорт — 2026». Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, транспортных компаний, производителей подвижного состава и экспертного сообщества.
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