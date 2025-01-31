Нефть могут и не включить – Трамп не определился с тарифами для Канады и Мексики Татьяна АрестоваОбъявив о планах ввести пошлины в 25% на товары из Канады и Мексики, Дональд Трамп отметил, что решение о включении в них нефти еще не принято.
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