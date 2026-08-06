НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

2 подписчика

Инфляция в России во втором квартале 2026 года составила 6%

Инфляция в России во втором квартале 2026 года составила 6%

Основной причиной ускорения инфляции в июне-июле стал рост цен на нефтепродукты. В Ивановской области, где стоимость топлива и так одна из самых высоких, это привело к дальнейшему росту цен на товары и услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии