Инфляция в России во втором квартале 2026 года составила 6%

Основной причиной ускорения инфляции в июне-июле стал рост цен на нефтепродукты. В Ивановской области, где стоимость топлива и так одна из самых высоких, это привело к дальнейшему росту цен на товары и услуги.
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