В Курской области 17 тысяч человек остались без электричества из-за атаки БПЛА. Трое мужчин получили ранения, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Боец Арлекин: ино...
- Актер Александр С...
- В Батайске 11-лет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым