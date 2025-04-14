Торпедная атака: подводная дуэль прошла в Японском море

В заливе Петра Великого прошли учения, в ходе которых дизель-электрические подлодки «Уфа» и «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанского флота (ТОФ), входящие в состав Приморской флотилии, имитировали подводный бой, сообщает ИА DEITA.
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