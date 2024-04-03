ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 860 подписчиков

«Если отберусь в Париж, выступлю без вопросов»

«Если отберусь в Париж, выступлю без вопросов»

В свежем рейтинге WTA Дарья Касаткина, давно уже первая из россиянок, идет на 11-м месте. Когда после победы на турнире в Сан-Хосе в 2022 году она стала девятой, то в нашем разговоре не выражала от этого факта большого восторга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх