«Если отберусь в Париж, выступлю без вопросов»

В свежем рейтинге WTA Дарья Касаткина, давно уже первая из россиянок, идет на 11-м месте. Когда после победы на турнире в Сан-Хосе в 2022 году она стала девятой, то в нашем разговоре не выражала от этого факта большого восторга.
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