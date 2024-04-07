Нардеп Чернев призвал НАТО зарезервировать место Киева до конца СВО

Руководитель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что военному блоку стоило бы зарезервировать место для Киева до окончания спецоперации.
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