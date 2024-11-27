Нетаньяху поблагодарил Байдена за соглашение о перемирии в Ливане

Еврейское государство благодарно Соединенным Штатам за посредничество по соглашению о перемирии в Ливане, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии