В России количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 50 процентов

В России за последнюю неделю на существенно выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-службе Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в стране зарегистрировано на 49,7% обращений к врачам больше по сравнению прошлой неделей – речь идет о более, чем свыше 705 тысяч случаев заболеваний.
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