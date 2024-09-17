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В России количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 50 процентов

В России количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 50 процентов

В России за последнюю неделю на существенно выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-службе Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в стране зарегистрировано на 49,7% обращений к врачам больше по сравнению прошлой неделей – речь идет о более, чем свыше 705 тысяч случаев заболеваний.

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