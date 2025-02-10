Губернатор Василий Анохин призвал юных смолян принять участие в конкурсе «Знаешь? Научи!»

Губернатор Смоленской области: «Каждый школьник может попробовать себя в роли научпоп-блогера» Глава региона Василий Анохин призвал юных жителей Смоленской области принять участие в стартовавшем четвёртом сезоне всероссийского конкурса видео «Знаешь? Научи!».
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