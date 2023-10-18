Трамп обещал запретить въезд в США сторонникам ХАМАС. Ограничение миграции

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова баллотируется на пост главы государства, заявил, что он не пустит в страну никого, кто поддерживает палестинское движение ХАМАС или отрицает право Израиля на существование.
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