За сутки в России подтверждено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6740 2 Санкт-Петербург 3323 3 Московская область 2759 4 Самарская область 896 5 Нижегородская область 711 6 Воронежская область 673 7 Республика Башкортостан 661 8 Пермский край 594 9 Свердловская область 590 10 Республика Крым 586 11 Ростовская область 579 12 Красноярский край 478 13 Челябинская область 415 14 Саратовская область 401 15 Иркутская область 399 16 Омская область 397 17 Смоленская область 396 18 Оренбургская область 395 19 Волгоградская область 385 20 Ставропольский край 375 21 Ульяновская область 364 22 Удмуртская Республика 361 23 Алтайский край 360 24 Архангельская область 347 25 Брянская область 344 26 Тверская область 330 27 Пензенская область 317 28 Липецкая область 310 29 Вологодская область 310 30 Хабаровский край 306 31 Калининградская область 303 32 Ленинградская область 301 33 Тюменская область 295 34 Белгородская область 295 35 Севастополь 289 36 Владимирская область 288 37 Республика Коми 281 38 Курская область 279 39 Республика Карелия 275 40 Забайкальский край 262 41 Республика Саха (Якутия) 253 42 Псковская область 252 43 Краснодарский край 252 44 Новосибирская область 250 45 Астраханская область 242 46 Ярославская область 241 47 Орловская область 239 48 Ханты-Мансийский автономный округ 232 49 Приморский край 229 50 Мурманская область 211 51 Кировская область 211 52 Ивановская область 208 53 Кемеровская область 204 54 Новгородская область 197 55 Рязанская область 190 56 Курганская область 177 57 Тульская область 172 58 Тамбовская область 161 59 Республика Хакасия 159 60 Костромская область 159 61 Калужская область 158 62 Республика Бурятия 139 63 Амурская область 137 64 Томская область 134 65 Республика Дагестан 133 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 122 67 Республика Чувашия 122 68 Республика Татарстан 121 69 Республика Мордовия 109 70 Кабардино-Балкарская Республика 106 71 Республика Марий Эл 90 72 Республика Северная Осетия-Алания 85 73 Чеченская Республика 77 74 Республика Ингушетия 69 75 Республика Адыгея 68 76 Карачаево-Черкесская Республика 65 77 Республика Тыва 63 78 Республика Калмыкия 61 79 Сахалинская область 52 80 Республика Алтай 48 81 Камчатский край 40 82 Еврейская автономная область 38 83 Магаданская область 23 84 Чукотский автономный округ 18 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 992 687 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.