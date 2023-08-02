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Военнослужащие войск связи ЮВО в Армении обеспечили бесперебойной связью пункты управления на полигонах военной базы

Военнослужащие войск связи ЮВО в Армении обеспечили бесперебойной связью пункты управления на полигонах военной базы

Военнослужащие ЮВО выполнили нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов, связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

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