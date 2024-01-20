Как рассчитать количество плитки для ванной Тамара Арно Введение Шаг 1: Измерьте площадь стен и пола Шаг 2: Выберите размер и тип плитки Шаг 3: Рассчитайте количество плитки Заключение Введение Плитка для ванной необходимый элемент в создании стильной и уютной ванной комнаты.
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