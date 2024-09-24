Стоимость нового Пермского зоопарка может вырасти до 7 млрд рублей

Стоимость строительства нового зоопарка в Перми может возрасти. Согласно актуализированному проекту Адресной инвестиционной программы Пермского края, предполагаемая стоимость зоопарка в Индустриальном районе города составляет 7,06 млрд рублей, что на 380 миллионов рублей (5,6%) больше, чем планировалось годом ранее.