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Зачем девушкам длинные ногти?

Зачем девушкам длинные ногти?

Не могу сказать, что описанная мной в этой истории проблема жизненно важная и не дает мне спать по ночам, но все же я считаю вопрос, вынесенный в заголовок этой исповеди, далеко не последним в правильном развитии отношений между парнем и девушкой.

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