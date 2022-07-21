Зачем девушкам длинные ногти?

Не могу сказать, что описанная мной в этой истории проблема жизненно важная и не дает мне спать по ночам, но все же я считаю вопрос, вынесенный в заголовок этой исповеди, далеко не последним в правильном развитии отношений между парнем и девушкой.
Не могу сказать, что описанная мной в этой истории проблема жизненно важная и не дает мне спать по ночам, но все же я считаю вопрос, вынесенный в заголовок этой исповеди, далеко не последним в правильном развитии отношений между парнем и девушкой.
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