В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.