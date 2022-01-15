Происшествия

8 подписчиков

В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции

В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх