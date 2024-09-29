В России разработали тяжелый боевой дрон "Бердыш" с огнеметом

Уралдронзавод Специалисты Уралдронзавода разработали тяжелый беспилотник "Бердыш", который способен оказывать поддержку штурмовым отрядам и атаковать врага с помощью огнемета и гранатомета, сообщил в беседе с ТАСС гендиректор предприятия Владимир Ткачук.
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