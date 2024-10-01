TASS/AP/Jacquelyn Martin Бывший американский разведчик и политолог Скотт Риттер заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский и его министры бегут, потому что не могут больше скрывать собственные схемы коррупции.
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