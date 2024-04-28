Астролог Глоба назвала трех главных счастливчиков мая среди знаков Зодиака

Специалист рассказала, кого ждет благоприятное время в наступающем периоде. По словам известного российского астролога Тамары Глобы, наступающий месяц май принесет с собой энергетику хозяина этого знака — Тельца.
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