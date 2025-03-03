Что за послание от Путина привёз в Китай Шойгу? Это удар по США

Путин "охладил" пыл Трампа, пойдя в контратаку - хватило лишь одного визита особого посланника. Пока Вашингтон использует глобалистский жаргон, делая вид, что ему до всего есть дело в мире, Москва укрепляет связи с Пекином.
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