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Более 40 экскурсий посетили участники «Активного долголетия» в Химках с июня

Более 40 экскурсий посетили участники «Активного долголетия» в Химках с июня

Этим летом участники клуба «Активное долголетие» в Химках посетили уже более 40 выездных экскурсий. Они побывали на выставке-форуме «Россия», Патриарших прудах, Северном речном вокзале, Химкинском и Клязьминском водохранилищах и в других интересных местах.

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