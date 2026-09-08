Песков: Россия намерена достичь целей СВО мирными методами

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет добиться целей СВО, но предпочтёт сделать это мирными способами.
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