Как океанский мегапроект эпохи Мин разорил Китай и открыл дорогу европейцам

За десятилетия до того, как крошечные каравеллы Христофора Колумба и Васко да Гамы отправились на поиски новых земель из Старого света, Китайская империя уже обладала крупнейшим, технологически самым совершенным и мощным океанским флотом на планете.
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