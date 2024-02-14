«Дорога жизни наконец пала»: ВС РФ окончательно отрезали юг Авдеевки и заняли новый район: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: В Авдеевке российские военные продолжают бои с врагом сразу на нескольких участках.